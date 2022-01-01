В Перми начали демонтировать вывески ресторанов McDonald's Поделиться Твитнуть

В Перми демонтируются все брендированные вывески ресторанов McDonald's. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Всего в Перми работало шесть точек американской сети фастфуда. Некоторые приостановили работу ещё в мае, а последние рестораны сети McDonald's в Перми, да и по всей России, закрылись 10 июня.

После ребрендинга торговые точки заработают вновь и будут называться «Вкусно и точка». Открыть рестораны под новым именем и с обновлённым меня планируется до конца текущего месяца.

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