Магазин Decathlon в Перми закроется после 27 июня Обещано, что закрытие будет временным Поделиться Твитнуть

В пермском магазине Decathlon (ш. Космонавтов, 393) подтвердили намерение закрыться после 27 июня. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». При этом уточняется, что приостановление работы будет временным, но срок открытия неизвестен.

Напомним, с апреля компания Decathlon временно приостановила работу своего магазина по ул. Революции, 13, к. 1 в Перми.

Французская сеть товаров для спорта Decathlon объявила о намерениях приостановить работу своих подразделений в России ещё в конце марта.

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