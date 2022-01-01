Два пермских вуза попали в ТОП-20 учебных заведений РФ по уровню оплаты выпускаемых IT-специалистов В прошлом году в рейтинг смог пробиться только один пермский вуз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

SuperJob составил рейтинг российских вузов по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших высшие учебных заведения в 2016-2021 годах. В ТОП-20 вошли Пермский государственный национальный исследовательский университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

ПГНИУ занял 18 место (минус две строчки по сравнению с 2021 годом). Средний размер зарплат выпускников IT-специальностей за год вырос на 10 тыс. руб. и составляет 110 тыс. в месяц. Отмечается при этом, что 66% выпускников искали работу в Перми.

ПНИПУ занял 20 строчку (в прошлом году не попал в рейтинг). В среднем выпускники вуза в IT получают 100 тыс. руб. Доля выпускников, ищущих работу в краевом центре, составляла 60%.

Добавим, что лидером рейтинга SuperJob не первый год остаётся Московский физико-технический институт. Средний заработок выпускников МФТИ за год вырос на 9% и составляет 250 тыс. руб. в месяц. На втором месте — МГУ, на третьем — Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Их выпускники зарабатывают в среднем по 200 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.