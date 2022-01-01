Правительство установило в Прикамье новую величину прожиточного минимума До конца года он будет равен 12,8 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края утвердило новую величину прожиточного минимума в Прикамье на период с 1 июня по 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В среднем на душу населения прожиточный минимум составит 12 806 руб. Это на 1164 руб. больше, чем было с 1 января по 31 мая 2022 года.

Для трудоспособных жителей Прикамья устанавливается прожиточный минимум в размере 13 959 руб., для детей — 12 726 руб., для пенсионеров — 11 013 руб.

Данные суммы применяются для определения прав на получение мер социальной поддержки.

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