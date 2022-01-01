За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели ещё 39 человек Новые случаи заболевания диагностированы в двух территориях края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 39 новых случаев COVID-19. Двое пациентов скончались.

Среди новых заражённых было шесть жителей в возрасте 60 лет и старше.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 370 860, погибших от COVID-19 — 8830 человек.

Новые случаи заболевания диагностированы в двух территориях края: в Перми и Октябрьском ГО.

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