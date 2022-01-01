Елена Синица В мае жителям Пермского края выдали 12,9 тыс. потребкредитов Это на 26,1% больше, чем в апреле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2022 года жителям Пермского края было выдано 12 983 потребительских кредита. Это на 26,1% больше, чем в апреле (10 297). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России за это время было выдано 0,74 млн потребкредитов, что на 26,2% больше, чем в апреле. За апрель 2022 года россиянам выдали 0,58 млн таких кредитов.

Больше всего потребкредитов в мае выдали в Москве (38,2 тыс.), Московской области (32,7 тыс.), Республике Башкортостан (29,9 тыс.), Краснодарском крае (28,2 тыс.), а также Республике Татарстан (27,1 тыс.) и Санкт-Петербурге (23,7 тыс.).







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