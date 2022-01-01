Елена Синица Запрет на полёты на юг России продлён до 24 июня Ограничение касается 11 аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 24 июня. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что авиакомпаниям рекомендовано совершать перелёты по альтернативным маршрутам.

Ограничения касаются следующих аэропортов: Ростов-на-Дону, Воронеж, Симферополь, Анапа, Геленджик, Белгород, Курск, Брянск, Липецк, Элиста и Краснодар.

Ограничения действуют со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.





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