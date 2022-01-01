Елена Синица За год количество резюме в Пермском крае выросло на 17% В мае были активны 57,3 тыс. резюме жителей региона Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

В мае 2022 года, по сравнению с маем 2021-го, количество активных резюме в Пермском крае выросло на 17%. Такие данные приводит портал по поиску работы hh.ru.

Уточняется, что в мае были активны 57,3 тыс. резюме жителей региона. С таким показателем Пермский край занимает 16 место среди регионов России.

Порядка 29% майских резюме приходится на категорию «Начало карьеры, студенты», 13% — «Продажи», 8% — «Административный персонал». Ещё по 6% активных резюме занимают сферы «Производство» и «IT, интернет, телеком».



Примерно 5% резюме относятся к направлению «Транспорт, логистика», по 4% — «Бухгалтерия», «Рабочий персонал", «Строительство, недвижимость», 3% — «Маркетинг, реклама, PR».

Средняя зарплата, на которую претендовали в мае соискатели из региона, составляла 40 599 руб., что на 26% ниже, чем по России в целом (54 970 руб.).

На наиболее высокий доход претендуют представители сфер «Высший менеджмент» (55 329 руб.), «Строительство, недвижимость» (54 193 руб.) и «Добыча сырья» (53 800 руб.). Самые низкие зарплатные ожидания — в сферах «Начало карьеры, студенты» (35 610 руб.), «Административный персонал» (34 417 руб.) и «Консультирование» (33 714 руб.).





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