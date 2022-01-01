Елена Синица На Восточном обходе Перми произошло ДТП с автобусом Есть двое пострадавших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Восточном обходе Перми 15 июня произошло ДТП: столкнулись рейсовый автобус и КамАЗ. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Поясняется, что ДТП произошло около развязки на Новые Ляды. Водитель автобуса при неустановленных обстоятельствах допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком. Затем автобус снёс металлическое ограждение.

В результате пострадали 31-летний кондуктор и 45-летняя пассажирка.





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