Мария Сыропятова Ремонт фасада и кровли Дома Алина в Перми не вызвал интереса у подрядчиков На аукцион не было подано ни одной заявки Поделиться Твитнуть

ул. Сибирская, 19а

2gis.ru

На аукцион по ремонту фасада и кровли дома Алина (ул.Сибирская, 19а в Перми) не было подано ни одной заявки. По этой причине торги признаны несостоявшимися. Максимальная (начальная) стоимость работ составляла 5,7 млн руб.

Согласно документации на портале госзакупок, ремонт кровли и фасада здания подрядчик должен был провести в соответствии с проектом ООО «НПТИ «ОРТЭКС» с 27 июня по 27 октября 2022 года.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в собственности Пермского края.

Дом Алина расположен в историческом центре Перми и представляет собой Г-образное 2-этажное здание с мансардой. Построен в XIX веке в стиле эклектики с элементами классицизма. Материал стен — кирпич. В 1916-1918 годах здесь жил академик, один из самых известных специалистов по истории феодальной России Борис Греков. В 1918-1920-е годы в доме Алина проживал профессор математики и основоположник космогонической теории «разбегающейся вселенной» Александр Фридман. Оба профессора работали в Пермском государственном университете.





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