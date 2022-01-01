Мария Сыропятова Дом Алина на ул. Сибирской в Перми отреставрируют за 5,7 млн рублей Фасад и кровлю здания должны привести в порядок до конца октября 2022 года Поделиться Твитнуть

ул. Сибирская, 19а

2gis.ru

Дом Алина на ул. Сибирской, 19а в Перми планируют отреставрировать за 5,7 млн руб. Согласно документации на портале госзакупок, ремонт кровли и фасада здания подрядчик должен провести в соответствии с проектом ООО «НПТИ «ОРТЭКС» с 27 июня по 27 октября 2022 года.

Заявки принимаются до 15 июня. Заказчик работ — ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится в собственности Пермского края.

Дом Алина находится в историческом центре Перми и представляет собой Г-образное 2-этажное здание с мансардой. Построен в XIX веке в стиле эклектики с элементами классицизма. Материал стен — кирпич. В 1916-1918 годах здесь жил академик, один из самых известных специалистов по истории феодальной России Борис Греков. В 1918-1920-е годы в доме Алина проживал профессор математики и основоположник космогонической теории «разбегающейся вселенной» Александр Фридман. Оба профессора работали в Пермском государственном университете.

Ранее сообщалось, что в Перми начат поиск подрядчика на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования другого объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.В. Синакевича с женской гимназией Барбатенко» (Пермь, ул. Сибирская, 23).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.