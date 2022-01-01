Елена Синица В Пермском крае 16 мая возможны порывы ветра до 20 м/с Также ожидаются грозы Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, днём 16 мая в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает краевое МЧС.

Ветер днём будет 5-10 м/с, при грозах возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью ветер будет 3-8 м/с, также прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью составит +10…+15°, днём до +23…+28°.









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