В Перми улицы начали охлаждать водой Асфальт планируют поливать каждые два-три часа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми с приходом жаркой погоды начали охлаждать улицы водой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это проводится в целях профилактики деформации дорожного покрытия под лучами солнца.

Специально оборудованные машины поливают асфальт каждые два-три часа.

Только в Мотовилихинском районе задействованы три крупногабаритные поливочные машины со специальным оборудованием. Ежесуточно они выливают на проезжую часть 90-100 тонн воды.

Также в жаркие дни (в ночные часы) усиленно будет вестись поливка клумб и цветников.

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