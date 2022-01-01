Елена Синица В Ординском округе увеличат объёмы производства мёда до 100 тонн в год Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Во вторник, 14 июня, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, члены регионального правительства и заксобрания посетили с рабочим визитом Ординский и Уинский муниципальные округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В частности, делегация посетила кооператив пчеловодов Прикамья «Пермские пчёлы». Он находится в д. Белое Озеро Ординского округа. Здесь находится завод по переработке мёда, лаборатория с оборудованием для искусственного осеменения пчёл, а также запущено производство по изготовлению полимерных ульев.





Как сообщил председатель кооператива Владимир Макаров, в планах объединения — увеличить количество ульев до 1 тыс. Кроме этого, в кооператив привлекут к работе ещё 40 человек. За счёт этого удастся увеличить объёмы производства мёда до 100 тонн в год, отмечает Макаров.





У сельских территорий большой потенциал, несмотря на новые экономические условия, считает Дмитрий Махонин. По его словам, растёт спрос на продукцию, а также имеются планы по расширению производства.





«Мы со своей стороны готовы оказывать необходимую помощь, в том числе со сбытом», — добавил губернатор.





По итогам поездки профильным ведомствам было поручено проработать возможность реализации продукции кооператива при поддержке проекта «Покупай Пермское».





Затем делегация посетила торговую компанию «Сарко» в Уинском муниципальном округе. «Сарко» занимается производством входных и межкомнатных дверей. Со слов директора компании Самсона Саратикяна, здесь выполняется полный цикл работ, в том числе по индивидуальным заказам.





Важно, что продукция поставляется не только по Пермскому краю, но и по многим регионам России — в Башкортостан, Удмуртию, Татарстан, Кировскую и Тюменскую области. В планах компании расширение производства, в том числе строительство нового цеха для наращивания производственных мощностей.

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