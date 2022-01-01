Депутатскую группу «Промышленники Прикамья» может возглавить Геннадий Шилов В группу войдут 19 депутатов Поделиться Твитнуть

Геннадий Шилов

Константин Долгановский

Председателем депутатской группы «Промышленники Прикамья» в Законодательном собрании Пермского края может стать депутат Геннадий Шилов. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

О начале процесса регистрации группы сообщил telegram-канал «СоленыУши». В неё войдут 19 депутатов: Эдуард Аветисян, Николай Благов, Сергей Богуславский, Юрий Борисовец, Армен Гарслян, Евгений Дёмкин, Александр Бойченко, Виктор Баранов, Алексей Петров, Дмитрий Пылев, Вагаршак Сарксян, Алексей Золотарев, Анатолий Маховиков, Валерий Сухих, Владимир Хозяшев, Сергей Черезов, Георгий Ткаченко, Павел Черепанов и Геннадий Шилов.

Задачи группы — консультировать правительство и Законодательное собрание при возникновении проблем, связанных с промышленностью, а также лоббировать интересы промпредприятий.

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