Пермь вошла в ТОП-3 российских городов по обеспеченности кафе и ресторанами Опередили краевую столицу только Казань и Воронеж Поделиться Твитнуть

фото из исследования Marketing Logic

Аналитики компании Marketing Logic, проанализировав открытые данные, оценили развитие инфраструктуры общественного питания в крупных российских городах и составили ТОП-15 мегаполисов страны по насыщенности кафе, ресторанами, барами и заведениями фастфуда в расчёте на 10 тыс. жителей.

Согласно исследованиям, третье место в рейтинге заняла Пермь, опередив и столицы, и соседний Екатеринбург. Согласно данным аналитиков, на 10 тыс. горожан в Перми приходится в среднем 10,1 заведений общепита (16,8 кафе, 8,6 ресторанов, 9,2 заведений фастфуда, 5,8 баров). В Москве и Екатеринбурге, например, средний показатель — 8,5 заведений.

А возглавила рейтинг по развитию индустрии питания со средним показателем 12,4 заведений на 10 тыс. человек Казань, второе место занял Воронеж (10,8).

Замыкают рейтинг Новосибирск, Уфа и Челябинск.

По словам управляющего партнёра Marketing Logic Дмитрия Галкина, «если говорить о рынке общепита ТОП-15 крупнейших российских городов в целом, то показатели пока ниже, чем в большинстве европейских стран, но, например, количество заведений в Казани уже сопоставимо с данными по Испании, которые публикуют европейские статистические агентства».

фото из исследования Marketing Logic

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