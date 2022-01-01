Елена Синица
В ходе спецоперации на Украине погиб доброволец из Пермского края
Юрию Дисекеневу было 38 лет
Поделиться
Твитнуть
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Пермского края — 38-летний Юрий Дисекенев. Об этом сообщает администрация Кунгурского муниципального округа в своих социальных сетях.
Поясняется, что он принял решение участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольца. Ранее Юрий Дисекенев принимал участие в освобождении заложников из школы №1 в Беслане.
Администрация и дума округа выразили глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть