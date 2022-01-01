Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб доброволец из Пермского края Юрию Дисекеневу было 38 лет Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Пермского края — 38-летний Юрий Дисекенев. Об этом сообщает администрация Кунгурского муниципального округа в своих социальных сетях.

Поясняется, что он принял решение участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольца. Ранее Юрий Дисекенев принимал участие в освобождении заложников из школы №1 в Беслане.





Администрация и дума округа выразили глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего.

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