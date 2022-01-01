Елена Синица В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадало более 10 тыс. человек В их числе более 2 тыс. детей Поделиться Твитнуть

С начала сезона из-за укусов клещей в медучреждения края обратилось 10 031 житель Пермского края. В числе пострадавших 2 158 детей. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Уточняется, что в 69,1% случаев присасывание произошло при посещении индивидуальных садов, в 34,5 % при посещении леса, в 3,6% при посещении лесопарковых зон и других территорий.





Также отмечается, что в 39,2% клещи были заражены иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, в 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом.





К территориям риска по присасыванию клещей относятся Карагайский МО, Очёрский ГО, Суксунский ГО, Верещагинский ГО, Частинский МО, Сивинский МО, Оханский ГО, Березовский МО, Коми-Пермяцкий АО, Краснокамский ГО.

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