Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Часть событий Дягилевского фестиваля можно увидеть в трансляции Онлайн-трансляции доступны в записи до конца фестиваля Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Некоторые из перформансов и концертов основной программы Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми с 11 по 20 июня, доступны для просмотра в прямом эфире и в записи. Трансляции можно посмотреть в Фестивальном клубе в Частной филармонии «Триумф», а также на нескольких онлайн-платформах.

Серию показов событий основной программы Дягилевского фестиваля открыла трансляция из швейного цеха, где 12 июня прошел танцперформанс «ТРУД.МАЙ» (18 +) в постановке режиссера и хореографа Сергея Ларионова. Специально для этого мероприятия компания «Ростелеком» протянула 500 м кабеля, и площадка получила высокоскоростной канал передачи данных по оптической технологии со скоростью до 100 Мгбит/с, что позволило обеспечить качественную трансляцию.





Уже состоялись трансляции программы «Отчалившая Русь» (18 +) — чрезвычайно любопытной версии знаменитой кантаты Георгия Свиридова в обработке Алексея Сюмака, прозвучавшей с участием контртенора Андрея Немзера, и камерного концерта солистов оркестра musicAeterna «Шёнбер. Шуман» (6 +) — возможно, лучшего камерного концерта не только фестиваля, но и всего сезона в Перми.





Расписание предстоящих эфиров:





16 июня. 21:00 — трансляция поэтического слэма СПОРЫ’N’я (18 +).





17 июня. 18:00 — трансляция из Органного зала, где камерный ансамбль Rosarium будет исполнять музыку эпохи барокко (6 +).





19 июня. 18:00 — трансляция концерта перкуссиониста-мультиинструменталиста Петра Главацких, посвятившего свое выступление Янису Ксенакису (12 +).





20 июня. 20:00 — трансляция концерта Московского ансамбля современной музыки (18 +).





События транслируются на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля, в сообществе «Вконтакте» (подписчики получают уведомления о начале трансляций), а также в эфире «Дом.ру», технологического партнера фестиваля, и на платформе movix.ru.





Важное уточнение: записи будут доступны в соцсетях фестиваля до конца фестиваля. Те, кто не успел на онлайн-трансляцию, сможет увидеть фестивальные события в удобное время.

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