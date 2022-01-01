Бытовые условия на «Азоте» одни из лучших Поделиться Твитнуть

Цех пароводоснабжения и технологических коммуникаций филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» занял II место в первой группе предприятий (количество сотрудников свыше 1000 человек) в краевом смотре-конкурсе на лучшее санитарно-бытовое обслуживание работников, обогнав крупнейшие компании Прикамья.

Санитарно-бытовые условия (СБУ) оценивала экспертная комиссия, состоящая из представителей профсоюзов промышленных предприятий. Главные критерии оценки — соблюдение нормативов по санитарно-бытовому законодательству, требований пожарной безопасности и охраны труда. Члены комиссии осматривали комнаты приема пищи, душевые, раздевалки, проверяли наличие необходимой бытовой техники.

«Азот» ежегодно участвует в смотре-конкурсе СБУ промышленных предприятий Пермского края и регулярно занимает призовые места. Завод представляли разные подразделения, например, цех нитрит-нитратных солей, карбамида, цех №3 — водоустойчивой аммиачной селитры, цех №5 — слабой азотной кислоты, ВГСО и другие.

Программа благоустройства действует на «Азоте» с 2013 года. Она направлена на восстановление дорог, зданий и сооружений, а также ремонт бытовых помещений завода.

Эдуард Сухомесов, главный архитектор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Именно с рабочего места сотрудника начинается культура производства. Все проекты по обновлению бытовых помещений предусматривают капитальный ремонт. В 2021 году на промышленной площадке обновили бытовки цехов карбамида, переработки газов, контрольно-измерительных приборов и складского хозяйства. Отремонтировали помещения, где расположены центральные пункты управления цеха карбамида и цеха №3 водоустойчивой аммиачной селитры. В 2022 году капитально отремонтировали бытовые в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций, крепкой азотной кислоты, электроснабжения.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники

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