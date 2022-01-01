Елена Синица В Пермском крае в ДТП погибла 54-летняя женщина Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Фото: поисково-спасательная служба КМО

Сегодня утром, 14 июня, на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал и один погиб. Об этом сообщает поисково-спасательная служба КМО в своих социальных сетях.

Поясняется, что на отвороте на село Калинино столкнулись автомобили LADA Largus и ВАЗ 2107. На место происшествия выехали спасатели, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы.





Также сообщается, что в результате ДТП погибла 54-летняя женщина и пострадал 39-летний мужчина. Пострадавшего доставили в Кунгурскую больницу.

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