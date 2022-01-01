Елена Синица На севере региона произошёл лесной пожар Площадь возгорания составила 6,2 га Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский лесопожарный центр

На севере Пермского края произошёл лесной пожар. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на телеграм-канал Пермского лесопожарного центра.

Поясняется, что возгорание было замечено в сосняке-беломошнике в Гайнском округе. С самолёта АН-2 к месту пожара высадили 10 парашютистов-пожарных.





Изначально площадь пожара составляла 0,4 га. Однако из-за сильного ветра она увеличилась до 6,2 га. Пожар локализовали утром 14 июня.

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