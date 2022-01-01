В Пермском крае снизилась доступность жилья Срок накопления средств на покупку двухкомнатной квартиры превысил 8 лет Поделиться Твитнуть

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Пермском крае в первом квартале 2022 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь пермской семье с одним ребёнком придётся копить на такую квартиру (её стоимость в регионе составляет 4,9 млн руб.) в среднем не 6,9, а минимум 8,2 года.

Рейтинг регионов по доступности жилья для российских семей традиционно публикуют РИА Новости. Он позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счёт собственных средств.

Согласно данным экспертов агентства, в самом выигрышном положении оказались жители Магаданской области — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса на 2,3 года, а семьям из Кабардино-Балкарии (регион занимает последнее 84 место) для этого понадобится более 17 лет.

При этом в среднем по России цена типовой двухкомнатной квартиры составляет 5 млн руб., а время накопления на неё выросло с 4,7 до 5,7 лет. Увеличение срока эксперты объясняют ростом цен на жильё, значительно опережающим динамику зарплат.

Отмечается, что минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на такую недвижимость, по сравнению с прошлым годом вырос в 71 регионе, в 11 регионах снизился, в двух регионах ситуация не изменилась.

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