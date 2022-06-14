Квартирный trade in: как обменять «вторичку» на новостройку? Поделиться Твитнуть

Зачет вторичным жильем при покупке квартиры — удобно и выгодно! Таким способом покупки квартиры в ЖК SMART City1 воспользовались уже более 40 семей. Как это работает? Всего 5 простых шагов:

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру в ЖК SMART City. Показать сотруднику отдела продаж компании PAN City Group2 имеющуюся квартиру для проведения оценки. Подписать договор долевого участия с рассрочкой платежа по новой квартире, а также договор возмездного оказания услуг на продажу вторичного жилья по согласованной с вами стоимости. Тем самым вы зафиксируете за собой понравившуюся квартиру и ее цену! Поиск покупателя. Проведение сделки по продаже квартиры на вторичном рынке с внесением средств в счет оплаты договора за новую квартиру.

В чём же плюсы такого способа покупки квартиры? Самое главное — это ваша финансовая выгода! Продавая свою квартиру с участием PAN City Group, вы фиксируете стоимость новой квартиры, при этом вашу квартиру на вторичном рынке мы продаем по привлекательной рыночной стоимости без дисконтов, которые предлагают своим клиентам многие застройщики.

Во-вторых, вы экономите свое время и нервы! Продажа квартиры — это не только подача объявления на различных интернет-площадках, как думают многие. Важно учесть большое количество нюансов. По статистике, более 90% квартир на вторичном рынке продаются с особыми условиями: залог по ипотеке; использованные средства гос. субсидий и детские доли, которые могут быть реализованы только с разрешением органов опеки; самовольная перепланировка в квартире и многое другое. Выставив такую квартиру в реализацию самостоятельно, продавцы зачастую теряют покупателей, которые узнают об этих нюансах.

30-летний опыт работы PAN City Group помогает грамотно проконсультировать покупателей и найти возможности для проведения даже самых сложных сделок. Кроме того, передав объект на реализацию профессиональному игроку рынка, вы избавляетесь от массового потока входящих звонков от риелторов с навязчивыми предложениями о сотрудничестве.

Можно ли в такой сделке применить ипотечные средства? Сколько времени можно пользоваться проданной квартирой после сделки? Мы рады будем ответить любые вопросы.

Задумываетесь о покупке квартиры? Не откладывайте принятие решения: начав сейчас процесс продажи своего вторичного жилья, вы еще успеваете воспользоваться акцией на покупку квартир в ЖК SMART City: при заключении договора долевого участия до 30.06.2022 г вы можете получить скидку до 395 000 рублей!3 Подробности акции на morion-smartcity.ru

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, записаться на индивидуальную экскурсию в дом, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1 ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3 Скидка в размере от 5 (пяти) до 6 (шести) процентов от базовой цены объекта долевого строительства с учетом коэффициента этажности предоставляется на квартиры типа 1,2 и 3с, расположенные в 16-ти и 25-этажной секции ЖК «Смарт Сити» по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 52а при условии подписании ДДУ в срок до 30.06.2022 г. включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ. Скидка распространяется в отношении продажи первых 10-ти квартир. Максимальный размер скидки 395 077 рублей рассчитан для квартир №80, 86 площадью 58,8 кв. м.

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