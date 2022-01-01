За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 43 жителей Перми В других территориях края заболевших не обнаружено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 43 новых случая COVID-19. Среди заражённых 12 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализирован всего один человек. При этом выздоровел 51 пациент, скончавшихся нет.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 370 780.

Новые случаи заболевания диагностированы только в одной территории — в Перми.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, Пермский край всё ещё не соответствует критериям региона, свободного от COVID-19. В Прикамье больше положенного занятость коек с ИВЛ и недостаточный уровень коллективного иммунитета.

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