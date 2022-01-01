Елена Синица В Пермском крае оборудуют 26 мест отдыха у воды Такие места будут в 13 муниципалитетах края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 13 муниципалитетах края планируется оборудовать 26 мест отдыха у воды. Об этом сообщает краевое МЧС.

Так, в Перми организуют четыре таких места: правый берег Камы — в районе Коммунального моста; левый берег Камы — в районе железнодорожной станции «КамГЭС»; территория между улицами Фокинской и Мостовой и Мотовилихинским прудом; левый берег залива Сылвы в п. Новые Ляды.





Также четыре места оборудуют в Соликамском ГО: берег Камы — устье Усолки и Боровицы, Клестовской пруд, берег Камы в п. Тюлькино.





В Губахинском ГО отдохнуть у воды можно будет на базах отдыха «Уральский букет» и «Металлург». В Лысьвенском ГО такое место будет на правом берегу Лысьвенского водохранилища в районе ул. Ленина, 1 — береговая полоса шириной до 25 м от бывшего ж/д моста до Физкультурного оздоровительного комплекса ИП «Дубровин».





В Очёрском ГО место отдыха организуют на берегу р. Очёр, в Еловском МО — в д. Неволино, ул. Береговая, 42 (база отдыха «Берендей»), в с. Елово — около речного вокзала, ул. Ленина, в Ильинском ГО — в п. Ильинском на Обве.





В Красновишерском ГО жители смогут отдохнуть на берегу Вишеры в районе ул. Лоскутова между домами № 1а и 9 и на берегу Язьвы в районе ул. Береговой (д. Нижняя Язьва).





В Кунгурском МО появится пять мест: левый берег Сылвы, 100 м ниже по течению от автомобильного моста, д. Беркутово; левый берег Сылвы, 100 м ниже по течению от устья Бабки; правый берег Сылвы, 30 м выше по течению от автодорожного моста по ул. Гагарина; левый берег Сылвы, ул. Труда, район «Машановская пристань»; правый берег Сылвы, ул. Просвещения, 20 м выше по течению от пешеходного подвесного моста.





В Осинском ГО отдохнуть у воды можно будет на ул. Кобелева около дома № 5, в Частинском МО — на ул. Горького, 120 (береговая линия за территорией ООО «Технология»), в Чусовском ГО — в микрорайоне Закурье, правый берег левой протоки Чусовой.





Отметим, что только в Добрянском и Чайковском ГО планируется организовать пляжи. В Добрянском ГО: два пляжа на территории санатория «Демидково», в п. Полазна — залив Камы, в Добрянке — на берегу Камы. В Чайковском ГО: городской пляж на Каме, Воткинское водохранилище и Сайгатский залив.

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