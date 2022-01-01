Для поиска пропавшего в Пермском крае туриста требуются рыбаки с эхолотами О местонахождении Александра Истомина ничего не известно с 11 июня Поделиться Твитнуть

Для поиска пропавшего в районе Говорливого камня рядом с д. Заговоруха Пермского края Александра Истомина требуется помощь добровольцев. Нужны рыбаки с лодками, эхолотами и камерами для осмотра дна. Об этом сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».

В отряде отметили, что перед выездом добровольцы обязаны пройти регистрацию в ЕДДС, с собой необходимо иметь тёплую одежду и удобную обувь, жилеты, фонари, воду, запас еды и заряженный телефон.

Напомним, в Красновишерском округе 11 июня пропал 40-летний турист Александр Истомин. Уточняется, что группа туристов сделала стоянку на берегу Вишеры в районе камня Говорливый. С субботы о местоположении Александра ничего не известно.





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