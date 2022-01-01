В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чайковского Александру Шагалову было 20 лет Поделиться Твитнуть

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В ходе спецоперации на Украине 29 марта под Харьковом погиб гвардии рядовой Александр Шагалов, об этом сообщили в МБОУ СОШ №1 города Чайковского Пермского края. Он был выпускником этой школы.

Александру было 20 лет. В ноябре 2020 года его призвали на срочную службу ВС РФ, впоследствии он заключил контракт на два года. В феврале 2022 года Шагалов был направлен в служебную командировку под Курск.

24 февраля совместно с мотострелковым батальоном, в котором Александр проходил службу, он отправился на Украину для выполнения боевых задач.

Сообщается, что 29 марта батальон попал под миномётный обстрел ВСУ. Александр получил ранения и погиб.

Александр Шагалов награждён Орденом Мужества посмертно.

Прощание состоится 15 июня с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале города Чайковского (ул. Вокзальная, 12а).

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