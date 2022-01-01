В пос. Уральский закончены работы по укреплению берега Камы Они велись с 2020 года Поделиться Твитнуть

Комиссия приняла работы третьего заключительного этапа берегоукрепления в пос. Уральский Нытвенского городского округа Пермского края, об этом сообщили в региональном минприроды. Работы проведены для предотвращения затопления населенных пунктов во время половодья.

В ведомстве напомнили, что берегоукрепление Воткинского водохранилища в пос. Уральский (общая протяженность 1043 м) было построено в 1972 году.

«Необходимость капремонта сооружения была обусловлена его неудовлетворительным техническим состоянием: на некоторых участках берегоукрепление было разрушено, наблюдалось смещение и деформация плит, подмыв оснований под плитами с выносом грунта, выкрашивание бетона подпорной стенки», — рассказала начальник управления водных ресурсов минприроды Прикамья Галина Миронова.

Проектная документация на капитальный ремонт была разработана в 2017-2018 годах, проект предусматривал капитальный ремонт берегоукрепления в три этапа.

Работы по 1 и 2 этапам объекта общей протяженностью 595 м выполнялись в 2020-2021 годах. В настоящее время завершены работы по капитальному ремонту третьего этапа сооружения (447 м).

В рамках этапа старые железобетонные плиты берегоукрепления заменены на новые, выполнены ремонт дефектов бетона вертикальной подпорной стенки, а также добетонирование участка подпорной стенки на участке сопряжения с откосным типом.

Стоимость третьего этапа — 13,13 млн. руб., при этом из федерального бюджета в 2022 году выделено 7,3 млн.руб., из краевого бюджета — 2,4 млн.руб.

В результате завершения работ берегоукрепление в п. Уральский приведено в надлежащее техническое состояние на всей его протяженности (1043 м) и обеспечена надежная защита от берегообрушения.

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