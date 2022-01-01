Пермячка с ребёнком потерялись в горах на Южном Урале Поисково-спасательную операцию развернули в горнозаводской зоне Челябинской области Поделиться Твитнуть

гора Уван / фото: 1000.southural.ru

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, вечером 12 июня на территории национального парка в районе горы Уван заблудились туристка из Перми и её 12-летняя дочь.

По предварительным данным, путешественницы сбились с пути при спуске с горы. У пермячек были средства связи и им удалось дозвониться до спасателей. В поисках заблудившихся приняли участие 16 человек из Златоустовского поисково-спасательного отряда, было привлечено семь единиц техники.

Пермячки обнаружены, они не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Прикамье в районе Говорливого камня пропал турист Александр Истомин. С 11 июня о его местоположении ничего неизвестно

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