Елена Синица В Прикамье в районе Говорливого камня пропал турист С 11 июня о местоположении Александра Истомина ничего неизвестно Поделиться Твитнуть

В Красновишерском округе Пермского края пропал 40-летний турист Александр Истомин. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт».

Уточняется, что группа туристов сделала стоянку на берегу Вишеры в районе камня Говорливый. С субботу 11 июня о местоположении Александра Истомина ничего неизвестно.





Сейчас волонтёры занимаются поисками.

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