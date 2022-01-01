Елена Синица
В Прикамье в районе Говорливого камня пропал турист
С 11 июня о местоположении Александра Истомина ничего неизвестно
Поделиться
Твитнуть
В Красновишерском округе Пермского края пропал 40-летний турист Александр Истомин. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт».
Уточняется, что группа туристов сделала стоянку на берегу Вишеры в районе камня Говорливый. С субботу 11 июня о местоположении Александра Истомина ничего неизвестно.
Сейчас волонтёры занимаются поисками.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть