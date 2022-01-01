За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 51 новый случай COVID-19 Новые случаи заболевания диагностированы в 11 территориях края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболел 51 человек. Среди зараженных 20 жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровел 71 местный житель, один скончался.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 370 737, скончавшихся 8 827.

Новые случаи заболевания диагностированы в 11 территориях края: в Перми, Березниках, Пермском, Краснокамском, Лысьвенском, Осинском, Очерском, Октябрьском, Гайнском, Уинском и Кишертском округах.

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