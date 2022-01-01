С 15 июня на Комсомольском проспекте в Перми начнётся снос аварийных деревьев Поделиться Твитнуть

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Работы по сносу опасных старовозрастных и аварийных деревьев на участке пермского Компроса от ул.Революции до ул.Полины Осипенко начнутся с 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего планируется снести 26 лип сердцелистных, 22 из них признаны аварийными и усыхающими. Также необходимо заменить 4 саженца с механическими повреждениями ствола.

Как отметили в администрации, эти деревья являются опасными для пешеходов, автомобилей и сетей электроснабжения.

Компенсационные посадки 26 саженцев-крупномеров будут произведены осенью.

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