Температура воздуха в Перми упала до рекордной отметки Такого холодного Дня города в краевом центре не было 15 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, из-за вторжения арктического воздуха и сплошной облачности в дневные часы 12 июня максимальная температура воздуха в Перми составила всего +8,4 градуса. Это на 8-9 градусов ниже нормы.

Как отметили эксперты, для второй декады июня дневной максимум температуры ниже +10 — явление редкое, последний раз такое отмечалось 11 июня 2007 года.

Но есть и хорошая новость. Нынешнее похолодание было кратковременным. Уже 13 июня дневная температура воздуха составит +18...+20 градусов, и будет малооблачная погода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.