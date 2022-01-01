Из Перми для жителей Донбасса отправилась крупная партия гуманитарного груза Поделиться Твитнуть

В День России и День Перми, 12 июня, из краевой столицы в распределительный пункт в Белгородской области выехали четыре 20-тонные фуры с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Груз собирали и формировали жители края, предприниматели и актив «Единой России». В трёх машинах — строительные материалы, в одной — продукты и предметы первой необходимости.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе гуманитарного груза. «Это и предприятия нашего края, и общественные объединения, политические партии и просто неравнодушные люди. Понимаем, насколько важно тем, кто оказался в трудной ситуации на Донбассе чувствовать поддержку. Символично, что отправка происходит в День России и День города Перми. Жители нашей страны и региона всегда были надежными, сплоченными и готовыми прийти на помощь. Именно эти качества объединяют нас, и делают еще сильнее», — подчеркнул глава Прикамья.

«Сбор гуманитарной помощи для жителей освобождённых районов Донбасса в Пермском крае был открыт ещё в феврале. Были созданы центры сбора помощи, на базе местных отделений партии «Единая Россия» открыто и продолжает работать более 50 таких пунктов. На призыв откликнулись многие неравнодушные граждане и представители предпринимательского сообщества. В результате из Пермского края на Донбасс было отправлено уже девять автофургонов с продуктами питания, средствами гигиены и предметами первой необходимости, а также со строительными материалами. Мы видим, что жители Прикамья помогают от души, по зову сердца. Сбор гумпомощи продолжается»,- говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев.

Также в рамках акции ЕР «Добрый огород» 22 апреля жителям Донбасса вместе с гуманитарной помощью уехала большая партия семенного и посадочного материала. Кроме того, железной дорогой был отправлен вагон со строительными материалами.

В этот раз для отправки на Донбасс сформировано четыре автофуры общим весом 80 тонн. В трёх из них — кладочная смесь от компании «Гипсополимер». Компания одна из первых в Свердловском районе Перми приняла участие в гуманитарной акции под девизом «Своих не бросаем! Стройте, братья!», которая была организована Пермским фондом регионального сотрудничества и развития. «Гипсополимер» совместно с предприятием «Закамский нерудный карьер» выпустил сверх плана 60 тонн смеси для строительства и ремонта разрушенных в ходе боевых действий зданий.

«Мы сразу же согласились участвовать в акции. Наша миссия — помогать людям вместе строить новую мирную жизнь», — говорит генеральный директор завода «Гипсополимер» Ирина Емельянова.

В груз, отправленный 12 июня, вошла и большая партия помощи, незадолго до этого прибывшая из Соликамска. На специальный склад в Перми прибыли 10 тонн товаров первой необходимости: макароны, чай, сахар, крупы, подсолнечное масло, супы быстрого приготовления, различные консервы, а также средства личной гигиены. Эту партию груза сформировали соликамский предприниматель Олег Гайдуков и ООО «Северлес» (генеральный директор — Сарвар Касумов). Вместе они приобрели эти товары на общую сумму 1,1 млн руб. и весом 10 тонн.

«Ни один склад в Соликамске не мог предоставить нам такого количества продуктов, пришлось обращаться ещё в Верещагино. Для того, чтобы наша «посылка» пришла своевременно и была доставлена в пункт назначения, мы вышли на краевое отделение партии «Единая Россия». Вместе мы доставили товары в Пермь. Так что скоро жители Донбасса получат гуманитарную помощь из Соликамска», — рассказывает Сарвар Касумов.

На складе в Перми сортировкой, распределением и подготовкой груза к дальнейшей отправке занимаются ребята из «Молодой Гвардии Единой России».

Гуманитарный конвой 12 июня отправился из самого центра Перми — с эспланады, где в самом разгаре проходит празднование Дня города. Торжественная отправка очередной партии гуманитарной помощи из Прикамья на Донбасс стала заметной частью праздника, ещё раз показав тепло сердец жителей Перми и Пермского края.

Также в этот день молодогвардейцы раздали около пяти тысяч лент-триколор и 300 наклеек на автомобили патриотического характера.

Отметим, в период с 10 марта по 12 июня из Прикамья направлено 13 фур с гуманитарной помощью общим весом около 260 тонн. Сбор гуманитарной помощи продолжается.

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