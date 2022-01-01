Елена Синица В Перми 12 июня продлят работу общественного транспорта Также будет увеличено количество рейсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 12 июня продлят работу общественного транспорта, а также увеличат количество рейсов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В частности, с 22:00 увеличат количество рейсов, проходящих по улицам Ленина, Петропавловской, Попова. В направлении Дзержинского и Кировского районов будут следовать автобусные маршруты № 6, 15, 20 и 60.





В обоих направлениях от городской эспланады будут следовать автобусные маршруты № 10, 14, 50 и 68. Все автобусы будут отправляться от привычных остановок.





С 23:00 увеличат количество рейсов автобусов, следующих через остановки «Станция Пермь I» и «Ул. Окулова». Это автобусы № 3, 6, 15, 20, 51 и 53.





На автобусах № 4, 16, 18, 30, 32, 36, 55, 63, 67, 68 и 77 будут организованы отправления с 23:20 до 23:50. Кроме этого, до 01:00 продлят работу трамваев № 4, 6, 7, 8, 11 и 12.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.