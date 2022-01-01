Елена Синица Менее половины пермяков были бы рады большему числу туристов в городе За увеличение числа туристов высказался 41% жителей Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Только 41% пермяков хотел бы, чтобы город посещало больше туристов. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Ещё 37% опрошенных не хотели бы увеличения числа туристов в Перми, а 22% затруднились ответить.





Отмечается, что в 2021 году на вопрос в пользу увеличения числа туристов высказались 30% опрошенных, против — 23%, затруднялись с ответом — 47%.





В числе самых гостеприимных российских регионов — Волгоград («за» выступают 60% опрошенных), Красноярск, Екатеринбург (по 59%) и Самара (58%). Меньше всего тех, кто одобряет увеличение количества гостей, в Краснодаре (38%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.