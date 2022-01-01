Елена Синица В Прикамье организацию оштрафовали на 1 млн руб. за коррупцию Размер взятки составлял 70 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае коммерческую организацию оштрафовали на 1 млн руб. за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что в 2020 году гендиректор в интересах своей компании дал взятку должностному лицу учреждения здравоохранения Пермского края. Размер взятки составил 70 тыс. руб.





Взятка предназначалась за содействие в победе в аукционе и заключении с организацией договора на оказание услуг по организации и обеспечению лечебным питанием пациентов.





Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).





В результате мировой судья Индустриального района признал организацию виновной и назначил штраф 1 млн руб. Сейчас уголовное дело в отношении взяткодателя направлено для рассмотрения в Индустриальный райсуд.

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