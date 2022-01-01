Елена Синица Около 73% прикамцев готовы уволиться, если им не повысят зарплату Наиболее частая причина желания уволиться — выгорание Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Среди жителей Пермского края, которые хотят сменить работу, порядка 73% готовы остаться на нынешнем месте работы, если им повысят зарплату. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

Ещё 32% опрошенных сообщили, что останутся, если их повысят в должности. По 24% респондентов отметили, что останутся при условии, что будут оплачиваться переработки или компания предложит им интересный проект.





Порядка 17% жителей ответили, что передумают увольняться, если их переведут в другой отдел или если компания расширит соцпакет. При возможности работать удалённо готовы не менять место работы ещё 15%, при уменьшении обязанностей, но сохранении зарплаты — 5%. Около 17% жителей региона, решивших уволиться, не останутся ни при каких обстоятельствах.





Среди причин респонденты выделили выгорание — 26%, желание полностью сменить сферу деятельности — 23%, отсутствие веры в дальнейший успех своего работодателя — 17%, перестали разделять ценности своего работодателя — 15%.

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