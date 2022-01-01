Елена Синица За январь-апрель 2022 года жителям края выдали потребкредиты на общую сумму 11,1 млрд руб. Это на 51,3% меньше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-апрель 2022 года жителям Пермского края выдали потребительские кредиты на общую сумму 11,1 млрд руб. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что это на 51,3% меньше, чем годом ранее (в январе-апреле 2021 — 22,8 млрд руб.). При этом по динамике объёма выданных потребкредитов Пермский край входит в 30 регионов-лидеров (17-ое место).





В целом по стране за четыре месяца 2022 года было выдано потребкредитов на сумму 0,74 трлн. руб. Это на 46,1% меньше, чем за этот же период в 2021 году (в январе-апреле 2021 года — 1,37 трлн. руб.).





Наибольший объём выданных потребкредитов в регионах РФ за этот период 2022 года был отмечен в Москве (96,4 млрд. руб.), Московской области (53,1 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (37,5 млрд. руб.), Свердловской области (25,2 млрд. руб.) и Краснодарском крае (24,8 млрд. руб.).

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