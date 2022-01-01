Елена Синица Жителя Пермского края приговорили к лишению свободы за вождение в нетрезвом виде Ранее он уже был судим по этой же причине Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителя Юрлинского муниципального округа приговорили к лишению свободы за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Сообщается, что в апреле 2022 года мужчина совершил ДТП. По внешним признакам сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель был нетрезв.





Освидетельствование показало наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,52 мг/л. Кроме этого, выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.





В результате Кудымкарский городской суд назначил виновному наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Помимо этого, ему на 3,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.