Елена Синица
В Пермском крае 12 июня температура воздуха не превысит +10 ˚
При этом 13 июня возможно потепление до +20 ˚
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Днём 12 июня в Пермском крае температура воздуха будет на уровне +8…+10˚. Такие данные приводит ГИС-центр ПГНИУ.
Отмечается, что последний раз таким холодным день города в Перми был в 2018 году. Тогда температура воздуха днём составляла +15 ˚.
В понедельник,13 июня, в регионе потеплеет до +15…+20˚. К 15 июня потеплеет до +21…+26˚, в Перми максимальная температура достигнет отметки +25˚.
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