Елена Синица В Пермском крае 12 июня температура воздуха не превысит +10 ˚ При этом 13 июня возможно потепление до +20 ˚ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Днём 12 июня в Пермском крае температура воздуха будет на уровне +8…+10˚. Такие данные приводит ГИС-центр ПГНИУ.

Отмечается, что последний раз таким холодным день города в Перми был в 2018 году. Тогда температура воздуха днём составляла +15 ˚.





В понедельник,13 июня, в регионе потеплеет до +15…+20˚. К 15 июня потеплеет до +21…+26˚, в Перми максимальная температура достигнет отметки +25˚.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.