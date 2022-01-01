Елена Синица
Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в девяти территориях края
С начала пандемии в регионе подтверждено 370 630 случаев заражения коронавирусом
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По данным Роспотребнадзора, подтверждённые за прошедшие сутки 58 случаев заражения коронавирусом выявлены в девяти территориях.
Так, в Перми выявлен 41 случай заражения, в Чусовском ГО и Ординском МО — по четыре, в Березниках — три, в Бардымском МО — два.
По одному заболевшему зафиксировано в Чернушинском ГО, Соликамском ГО, Горнозаводском ГО, Чердынском ГО.
Всего за период диагностики в Пермском края Роспотребнадзором официально подтверждено 370 630 случаев заражения COVID-19.
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