Елена Синица Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в девяти территориях края С начала пандемии в регионе подтверждено 370 630 случаев заражения коронавирусом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, подтверждённые за прошедшие сутки 58 случаев заражения коронавирусом выявлены в девяти территориях.

Так, в Перми выявлен 41 случай заражения, в Чусовском ГО и Ординском МО — по четыре, в Березниках — три, в Бардымском МО — два.





По одному заболевшему зафиксировано в Чернушинском ГО, Соликамском ГО, Горнозаводском ГО, Чердынском ГО.





Всего за период диагностики в Пермском края Роспотребнадзором официально подтверждено 370 630 случаев заражения COVID-19.

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