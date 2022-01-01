В Перми 11 июня выпал град Ледяные осадки зафиксированы на правом берегу Камы Поделиться Твитнуть

В Перми в субботу 11 июня выпал град, об этом горожане сообщили в социальных сетях, а некоторые опубликовали фото-и видеодоказательства.

В частности, сообщается, что довольно крупный град прошёл в районе Соснового бора, дороги Дружба и на подъезде к микрорайону Гайва.

По прогнозам синоптиков, 11 июня в краевом центре обещали дожди и грозы. После прохождения атмосферного фронта должно начаться мощное похолодание. Ночью температура может опуститься до +2...+7 градусов, а завтра днём столбики термометров не поднимутся выше отметки +12 градусов.

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