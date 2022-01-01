Аукцион на капремонт освещения на ул.Ленина в Перми отменён Причины пока не сообщаются Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Администрация Перми отменила аукцион на проведение капремонта сетей наружного освещения на ул. Ленина. Информация об этом появилась на портале госзакупок 9 июня — в день окончания приёма заявок. Причины отмены не поясняются.

Как сообщает properm.ru, пресс-служба мэрии обещала пояснить ситуацию позже.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстояло провести работы на участке протяжённостью 8 км и на участке тяговой сети трамвая длиной 3 км. Максимальная цена контракта — 583,3 млн руб.

Также в перечень работ входит переустройство подземных и надземных инженерных коммуникаций, установкой столбов, светильников, контактной сети для электротранспорта.

Срок окончания ремонта устанавливался 30 апреля 2023 года.

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