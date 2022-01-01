Ну освещение улицы Ленина в Перми власти готовы потратить 583 млн рублей Срок окончания ремонта — до 30 апреля 2023 года Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Администрация Перми объявила конкурс на проведение капремонта сетей наружного освещения на ул. Ленина. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы предусмотрены на участке протяжённостью 8 км и на участке тяговой сети трамвая длиной 3 км. Максимальная цена контракта — 583,3 млн руб. Заявки принимаются до 9 июня.

Подрядчик займётся переустройством подземных и надземных инженерных коммуникаций, установкой столбов, светильников, контактной сети для электротранспорта.

Основной объём работ должен быть выполнен за девять месяцев. Срок окончания ремонта — до 30 апреля 2023 года.

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