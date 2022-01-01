Ну освещение улицы Ленина в Перми власти готовы потратить 583 млн рублей
Срок окончания ремонта — до 30 апреля 2023 года
Администрация Перми объявила конкурс на проведение капремонта сетей наружного освещения на ул. Ленина. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Работы предусмотрены на участке протяжённостью 8 км и на участке тяговой сети трамвая длиной 3 км. Максимальная цена контракта — 583,3 млн руб. Заявки принимаются до 9 июня.
Подрядчик займётся переустройством подземных и надземных инженерных коммуникаций, установкой столбов, светильников, контактной сети для электротранспорта.
Основной объём работ должен быть выполнен за девять месяцев. Срок окончания ремонта — до 30 апреля 2023 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.