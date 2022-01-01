Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Воспитанницы пермской балетной школы получили призы международного конкурса Лауреатами стали Валерия Кузнецова и Дарья Чугунова Поделиться Твитнуть

Дарья Чугунова и Валерия Кузнецова / фото: moscowballetcompetition.com

Подведены итоги XIV Московского международного конкурса артистов балета, который проходил в Большом театре 3 — 11 июня. В номинации «Младшая группа. Девушки, дуэт» вторую премию завоевала Валерия Кузнецова (педагог — Елена Щеглова), а третью — Дарья Чугунова (педагог — Ирина Козынцева), обе — учащиеся Пермского хореографического училища.

Если учесть, что первая премия в этой категории не присуждалась, можно сказать, что юные пермские балерины «сделали» номинацию. Дуэтный танец представительниц пермской школы так впечатлил жюри конкурса, что оба партнёра девушек — Олег Мангадаев (партнёр Валерии) и Лев Копылов (партнёр Дарьи) получили специальные премии за партнёрство.

В нынешнем году обе девушки уже стали лауреатами международного конкурса: в апреле на пермском «Арабеске» Валерия Кузнецова заняла первое место, а Дарья Чугунова — второе место в младшей группе. 18-летняя Валерия Кузнецова была названа специалистами «будущей звездой» и собрала редкостный букет премий: первая премия в младшей группе среди девушек, первая исполнительская премия в конкурсе современной хореографии, а также приз жюри прессы, приз Дома Дягилева «Надежда России» и приз зрительских симпатий.

Московский международный конкурс артистов балета проводится с 1969 года один раз в четыре года и считается «Олимпийскими играми» в мире балета. Это главный в России и один из самых престижных в мире балетных конкурсов.













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.