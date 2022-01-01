Андрей Стрельцов
Главным тренером «Пармы» может стать Евгений Пашутин
Пермский баскетбольный клуб пока официально не подтвердил переговоры со специалистом
Известный наставник Евгений Пашутин, по данным телеграм-канала «Свободный агент», может в новом сезоне возгласить БК «Парма». Специалист не стал продлевать контракт с «Уралом» из Екатеринбурга и теперь является свободным для предложений.
Пашутин принял «Уралмаш» в январе этого года и привёл екатеринбургскую команду к победе в Суперлиге-1.
По окончании карьеры игрока Пашутин в разное время тренировал национальную и молодёжную сборные России, ЦСКА, «Спартак» из Санкт-Петербурга, а также «Локомотив-Кубань», «Автодор» и УНИКС.
Пермский баскетбольный клуб пока официально не подтвердил переговоры со специалистом
Напомним, ранее появилась информация о том, что Вячеслав Шушаков покинет пост главного тренера «Пармы», но останется в системе клуба.
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