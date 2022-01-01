Андрей Стрельцов Главным тренером «Пармы» может стать Евгений Пашутин Пермский баскетбольный клуб пока официально не подтвердил переговоры со специалистом Поделиться Твитнуть

Евгений Пашутин / фото: championat.com

Известный наставник Евгений Пашутин, по данным телеграм-канала «Свободный агент», может в новом сезоне возгласить БК «Парма». Специалист не стал продлевать контракт с «Уралом» из Екатеринбурга и теперь является свободным для предложений.

Пашутин принял «Уралмаш» в январе этого года и привёл екатеринбургскую команду к победе в Суперлиге-1.

По окончании карьеры игрока Пашутин в разное время тренировал национальную и молодёжную сборные России, ЦСКА, «Спартак» из Санкт-Петербурга, а также «Локомотив-Кубань», «Автодор» и УНИКС.

Пермский баскетбольный клуб пока официально не подтвердил переговоры со специалистом

Напомним, ранее появилась информация о том, что Вячеслав Шушаков покинет пост главного тренера «Пармы», но останется в системе клуба.





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