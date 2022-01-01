В пермском баскетбольном клубе «Парма» сменится главный тренер При этом Вячеслав Шушаков может остаться в тренерском штабе команды Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» ищет замену главному тренеру Вячеславу Шушакову. 49-летний специалист покинет этот пост в следующем сезоне. Об этом сообщает telegram-канал «Свободный агент».

При этом сообщается, что Шушаков может остаться в тренерском штабе.

При Вячеславе Шушакове команда выиграла шесть из десяти заключительных матчей прошлой регулярки, заняв рекордное для себя пятое место в чемпионате Единой лиги. В плей-офф «Парма» проиграла «Локомотиву-Кубань» в трёх играх.

Напомним, Вячеслав Шушаков занял пост главного тренера после отъезда Казиса Максвитиса и всех легионеров.

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