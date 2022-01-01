За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 58 новых случаев COVID-19 Два человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 58 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 30 жителей в возрасте старше 60 лет. Выздоровели 87 человек, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 370 630, погибших от ковида — 8826.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 151 пациент, 28 из них в тяжёлом состоянии, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На утро 11 июня, иммунизацию от COVID-19 завершили 1 403 523 жителя региона.

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